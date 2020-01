Attacco Iran-Usa, Trump: “Nessun ferito, Iran non avrà mai nucleare” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Attacco Iran-Usa, il presidente americano Trump annuncia che nessun soldato americano è rimasto ferito. Poi si scontra con Teheran Continua l’escalation di attacchi militari tra Iran e Usa. Il Paese mediorientale ha sferrato un Attacco missilistico alle basi americani presenti in Iraq, lanciando l’operazione ‘Soleimani Martire‘. Per vendicare l’uccisione del Generale Iranianio, sono state prese … L'articolo Attacco Iran-Usa, Trump: “Nessun ferito, Iran non avrà mai nucleare” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Agenzia_Ansa : Almeno 80 morti. Sarebbe questo un primo bilancio dell'attacco missilistico dell'Iran alle basi usa in Iraq secondo… - Corriere : Militari italiani dentro a un bunker nella base di Erbil: «Sono illesi, nessun ferito» - MediasetTgcom24 : Attacco dell'Iran in Iraq, militari italiani si rifugiano nei bunker #Iran -