Attacco Iran | tutti illesi i militari italiani in Iraq Ecco dove opera il nostro esercito

La Tv iraniana mostra l’Attacco missilistico di stanotte alle due basi americane in Iraq : L’attacco più importante è avvenuto contro la base Ain al-Asad alle ore 1.20 di notte ora locale, la stessa in cui è stato ucciso il generale iraniano Soleimani. Un altro attacco poi è avvenuto a Erbil, dove sono stanziati anche militari italiani, che si sono salvati rifugiandosi in un bunker. “Soleimani martire” è il nome dell’operazione che l’Iran ha condotto contro gli Stati Uniti. Ora la tv iraniana ha ...

Di Maio schiera l’Italia : «Condanniamo l’Attacco iraniano - atto grave che accresce la tensione» : Dopo l’attacco statunitense contro l’Iran, il governo italiano è stato criticato per non aver espresso subito una posizione in merito all’escalation in Medio Oriente. Ora, a poche ore dal raid iraniano in Iraq contro gli Usa, il capo della Farnesina Luigi Di Maio schiera l’Italia e condanna l’attacco. «È accaduto quello che temevamo. L’Iran ha risposto al raid Usa lanciando decine di missili contro le basi ...

Iran : Trizzino (M5S) - 'Muos Niscemi non c'entra con Attacco Soleimani' (2) : (Adnkronos) - "La battaglia sul Muos continua - dice Giampiero Trizzino all'Adnkronos - oggi andrò proprio per questo motivo a incontrare il ministro dell'Ambiente Costa". "L'unica possibilità per ribaltare la sentenza è dimostrare che le misurazioni non erano state fatte direttamente sul campo ma s

Di Maio condanna l’Attacco dell’Iran contro basi Usa : “Raddoppiare gli sforzi diplomatici” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con un post su Facebook, condanna apertamente gli attacchi di questa notte sferrati dall'Iran in Iraq, contro due basi militari statunitensi: "Seguiamo con particolare preoccupazione gli ultimi sviluppi e condanniamo l'attacco da parte di Teheran. Si tratta di un atto grave che accresce la tensione in un contesto già critico e molto delicato".Continua a leggere

Iran : Trizzino (M5S) - ‘Muos Niscemi non c’entra con Attacco Soleimani’ : Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – “Non si deve confondere la base militare americana del Muos di Niscemi con quello che sta accadendo in Iran, sono cose diverse. Si tratta di una base militare di proprietà della Marina militare americana e. ripeto, non c’erantra niente con l’Iran”. Lo ha detto all’Adnkronos il deputato regionale siciliano del M5S Giampiero Trizzino, parlando della possibilità che il Muos di ...

Attacco Iran - Pasdaran : “Uccisi 80 militari Usa” : Teheran, 8 gen. (Aki) – Ottanta morti tra i militari americani. Sarebbe questo, secondo i Guardiani della Rivoluzione Iraniana (i Pasdaran), il bilancio dell’. ”Sono stati identificati almeno 140 obiettivi statunitensi e dei loro alleati nella regione. E se gli americani commetteranno un altro errore, queste posizioni saranno attaccate”, ha detto un alto responsabile dei Pasdaran citato dalle agenzia di stampa Iraniane. ...

Attacco Iran Usa - almeno 80 morti : la gaffe di Trump su Twitter – FOTO : L’Iran attacca due basi degli USA in Iraq, provocando “almeno 80 morti”. E Donald Trump su Twitter gongola così.. Va tutto bene. L’Iran attacca due basi militari USA, provocando “almeno 80 morti” (stime del governo Iraniano, ndr). Ma per Donald Trump “va tutto bene”. Sta suscitando diverse reazioni sdegnate il tweet che il presidente americano […] L'articolo Attacco Iran Usa, almeno 80 ...

Iran - borse europee in calo dopo l’Attacco alle basi Usa. L’oro di nuovo verso i massimi : Le borse europee hanno aperto la seduta in territorio negativo in scia a quelle asiatiche, crollate dopo l’attacco dell’Iran alle basi Usa in Iraq. Di nuovo sui massimi invece il bene rifugio per eccellenza, L’oro, salito fino a 1.600 dollari l’oncia. Piazza Affari è partita in calo dello 0,65%, con i titoli legati al settore petrolifero in ascesa moderata. Nel frattempo a Francoforte il Dax perdeva lo 0,70%, a Parigi il Cac40 segnava un ribasso ...

L’Iran lancia missili contro due basi americane in Iraq. L’Attacco ad Erbil - dove si trova anche il contingente italiano. Illesi i nostri militari : L’Iran ha avviato la rappresaglia per l’uccisione da parte degli Stati Uniti del generale Qasem Soleimani. Nella notte sono stati lanciati missili contro due basi americane in Iraq. Illeso il personale del contingente militare italiano ad Erbil che si è radunato in un’area di sicurezza. anche l’esercito iracheno ha chiarito che non ci sono vittime tra le sue file. Non è chiaro al momento se e quanti morti o feriti abbia ...

Attacco iraniano alle basi Usa : “80 terroristi americani uccisi” : «Nessun militare italiano è rimasto coinvolto e i mezzi e le infrastrutture in uso al contingente militare italiano non hanno subito danni» nell’Attacco iraniano avvenuto la scorsa notte contro la base statunitense di Erbil, in Iraq. Lo ha dichiarato lo Stato Maggiore della Difesa, aggiungendo che «al momento dell’Attacco sono state messe in atto tutte le procedure di contingenza tese alla salvaguardia della sicurezza del contingente ...

Usa-Iran guerra - l’Attacco missilistico di Teheran : pronta la risposta americana : E’ ormai guerra aperta tra Usa e Iran. Dopo i funerali del generale Soleimani, ucciso da un raid americano, Teheran ha risposto nella notte con un attacco missilistico. L’attacco iraniano ha colpito tre basi in Irak, dove sono presenti i militari Usa. Secondo Teheran avrebbe distrutto gli obiettivi, facendo almeno 80 vittime. Al momento non ci sono conferme ufficiali sul numero dei morti. L’operazione “Soleimani ...

Attacco missilistico dell’Iran contro le basi Usa : cosa sappiamo finora : Missili Iran contro base Usa in Iraq, cosa sappiamo finora Nella notte tra martedì 7 e giovedì 8 gennaio 2020 si è consumata una nuova ritorsione dell’Iran contro gli Usa dopo l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani (qui il suo profilo) in Iraq: decine di missili sono stati lanciati contro due basi americane, ad al-Asad ed Erbil. L’orario di lancio degli ordini non è stato casuale: quella che a Teheran hanno ...