Atp Cup 2020, risultati e classifiche: calendario, orari, punteggi. Spagna e Serbia ai quarti di finale da prime (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Prende il via l’ATP Cup 2020, competizione per nazioni che di fatto sostituisce nel calendario la Hopman Cup che aveva caratterizzato le ultime annate. La rassegna sarà ospitata da tre diverse città australiane (Sydney, Brisbane e Perth) e avrà ai nastri di partenza 24 squadre, suddivise in sei gironi. Di seguito, risultati e punteggi: Atp Cup 2020, risultati e classifiche: calendario, orari, punteggi VENERDÌ 3 GENNAIO: Gruppo F (Brisbane) Grecia vs Canada 0-3 01:20 Finale Pervolarakis M. (Gre) 0 1 3 Auger-Aliassime F. (Can) 2 6 6 02:50 Finale Tsitsipas S. (Gre) 0 66 64 Shapovalov D. (Can) 2 78 77 05:50 Finale Pervolarakis M./Tsitsipas P. 0 2 3 Auger-Aliassime F./Shapovalov D. 2 6 6 Germania vs Australia 0-3 08:50 Finale Struff J-L. (Ger) 0 4 64 Kyrgios N. ... Leggi la notizia su oasport

