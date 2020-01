ATP Cup 2020: i risultati dell’8 gennaio. Nadal e Djokovic vincono ancora, Thiem altro ko (Di mercoledì 8 gennaio 2020) E’ terminata la sessione diurna dell’ATP Cup 2020 di tennis e i verdetti sono stati favorevoli a Spagna, Serbia e alla Polonia. La formazione iberica, vincitrice della Coppa Davis 2019, ha superato per 3-0 il Giappone e ha confermato la propria leadership nel Gruppo B. Roberto Bautista (n.10 del mondo) ha regolato il giapponese Go Soeda (n.119 del ranking) per 6-2 6-4, rispettando i pronostici. Lo stesso ha fatto il n.1 del mondo Rafael Nadal che si è imposto per 7-6 (4) 6-4 contro Yoshihito Nishioka, regalando il punto del successo alle Furie Rosse. Il terzo timbro spagnolo poi è arrivato grazie a Carreno Busta e al solito Nadal, vittoriosi anche nel doppio. Stessa storia, stesso mare per i serbi. I balcanici hanno sconfitto il Cile 2-1 grazie all’apporto dei due singolaristi: Dusan Lajovic (n.34 del mondo) ha battuto Nicolas Jarry (n.77 ATP) con lo score di 6-2 7-6 ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sport Atp Cup Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA: Alonso 8° dopo 100 km nella Dakar Australian Open 202… - RSIsport : ???????? La Spagna stende il Giappone e vola ai quarti dell'ATP Cup - zazoomnews : Atp Cup 2020 risultati e classifiche: calendario orari punteggi. Spagna e Serbia ai quarti di finale da prime -… -