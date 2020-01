Atletica, Calendario stagione indoor 2020: riflettori puntati sui Mondiali in Cina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sta per iniziare la stagione indoor dell’Atletica leggera, la pausa invernale è ormai infinita e tra poco incomincerà il 2020 al coperto anche per la regina degli sport che inizierà così la lunga marcia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La stagione internazionale in sala prevede ben sette tappe del sempre più ricco World indoor Tour, una manifestazione che fa il giro del globo tra fine gennaio e fine febbraio: si incomincia a Boston, poi due appuntamenti in Germania tra Karlsruhe e Dusseldorf, trasferimento in Polonia, poi il trittico conclusivo tra Glasgow, Lievin e Madrid. L’appuntamento più importante sarà nel weekend del 13-15 marzo quando andranno in scena i Mondiali indoor a Nanchino (Cina). Gli italiani passeranno degli Assoluti in programma ad Ancona nel fine settimana del 22-23 febbraio. Di seguito il Calendario indoor di Atletica leggera per il ... Leggi la notizia su oasport

