Atalanta, Castagne: «Inter? Dopo i due 5 a 0 di fila siamo fiduciosi» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le parole di Timothy Castagne, laterale dell’Atalanta, a pochi giorni dal delicato impegno di campionato contro l’Inter di Conte Timothy Castagne non teme il confronto con l’Inter, prossimo avversario dell’Atalanta in campionato. Ecco le parole dell’esterno rilasciate nel corso del Meet&Greet con i tifosi all’Oriocenter di Bergamo. «La partita di sabato sera in casa dell’Inter è difficile e importantissima, ma siamo fiduciosi Dopo due 5-0 di fila. Giocare davanti al nostro pubblico ci dà una marcia in più, ma anche in trasferta scendiamo sempre in campo per fare risultato. C’è il campionato e dal mese prossimo penseremo anche alla Champions League col Valencia. Vediamo cosa possiamo fare», riporta Ansa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

