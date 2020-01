Ascolti TV Usa, le reti più viste del 2019 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Vincitore di The Masked Singer 2 su Fox Tempo di bilanci anche per la tv americana; ciò che appare chiaro da una prima analisi dei dati auditel a stelle e strisce nel 2019 è il progressivo affermarsi della visione in streaming: le reti tradizionali più viste, infatti, nonostante l’alto posto nella classifica generale, risultano in perdita rispetto agli scorsi anni, segno che il pubblico sta rivolgendo altrove la propria attenzione. Ascolti TV USA: in calo CBS, NBC e ABC La rete più vista in assoluto è CBS con 7.140.000 spettatori, ma rispetto al passato si registra un calo del 4%. Tra i suoi programmi migliori ci sono Survivor, NCIS, The Big Bang Theory e Young Sheldon, ma anch’essi risultano in perdita, mentre il prime time migliore dell’anno è stato il Super Bowl del 2 marzo 2019, che ha registrato in totale 98.820.000 spettatori; da segnalare il finale di The Big ... Leggi la notizia su davidemaggio

