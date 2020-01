Ascolti tv, dati Auditel martedì 7 gennaio: vince Non c’è religione, bene La pupa e il secchione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il film Non c’è più religione, commedia sull’integrazione di Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Gassman e Angela Finocchiaro, trasmessa martedì 7 gennaio su Rai1, ha vinto gli Ascolti del prime time con con 3 milioni 544mila telespettatori e il 15.4% di share. Ascolti tv prime time Su Italia 1 esordio positivo per La pupa e il Secchione e Viceversa, con 2 milioni 565mila telespettatori con il 13.07%. Su Canale 5 Quando un Padre, in prima tv, ha toccato 2 milioni 206mila telespettatori (10.7% di share). Su La7 dimartedì ha raggiunto 1 milione 330mila spettatori (6.2%) mentre Su Rai3 la puntata di #Cartabianca, il settimanale di attualità e politica condotto da Bianca Berlinguer, che ha ottenuto 1 milione 255mila spettatori e il 6.01% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato visto da 1 milione 56mila spettatori (5.39%). Su Rai2 l’esordio della seconda stagione ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

AndreaAAmato : #AscoltiTv 7 gennaio tutti i dati: Non c’è più religione 3,5 milioni, La pupa e il secchione 2,5 (!), Quando un pad… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 7 gennaio tutti i dati: Non c’è più religione 3,5 milioni, La pupa e il secchione 2,5 (!), Quando un pad… - italiaserait : Ascolti TV 7 Gennaio 2020, dati auditel e share ieri: OK esordio La Pupa e il Secchione (13.1%) -