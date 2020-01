Ascolti tv 7 gennaio: La Pupa e il Secchione vola, Ficarra e Picone battuti da Amadeus, Bonolis sale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, martedì 7 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Quando un padre. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il film Non c’è più religione. Invece su Italia 1 la prima puntata de La Pupa e il Secchione e Rai Due Il Molo Rosso 2. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio col ritorno di Barbara D’Urso preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di martedì 7 gennaio 2020 Su Rai Uno Non c’è Più Religione ha conquistato 3.544.000 spettatori pari al 15.4% di share. Canale 5 la prima tv di Quando un Padre ha raccolto davanti al video 2.206.000 spettatori pari al 10.7% di share. Rai Due la prima puntata de ... Leggi la notizia su kontrokultura

