As: l’Atletico Madrid vira su Milik, già contattato il Napoli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Atlético Madrid vira su Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco ha scalato la lista degli acquisti del club spagnolo, che non riesce a chiudere per Cavani. Lo scrive As, secondo il quale l’Atletico avrebbe già contattato il Napoli per chiedere informazioni su “uno degli attaccati più prolifici della Serie A”. Secondo il quotidiano spagnolo “Milik promette di migliorare ancora molto, e il suo contratto che scade nel 2021 ha suscitato l’interesse di numerosi club anche in Inghilterra (si parla del Manchester United)”. Se non dovesse andare in porto il rinnovo del contratto, l’Atletico è pronto a lanciare l’attacco alla punta del Napoli. L'articolo As: l’Atletico Madrid vira su Milik, già contattato il Napoli ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

