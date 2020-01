Art. 1: domani seminario ‘Stato, mercato, conversione ecologica’ con Speranza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – domani, giovedì 9 gennaio 2020 dalle ore 14.30 alle 19.00, presso la Sala Isma a piazza Capranica 72 a Roma, Articolo Uno promuove un seminario pubblico sul tema ‘Stato, mercato e conversione ecologica”. La discussione sarà preceduta dalle relazioni di Simone Gasperin, ricercatore presso l’Institute for Innovation and Public Purpose dell’University College London (e lì allievo di Marianna Mazzucato), e di Andrea Bianchi, economista industriale. I lavori saranno introdotti da Alfredo D’Attorre e conclusi dal segretario nazionale Roberto Speranza. Tra gli altri, hanno confermato la presenza e interverranno nel corso della discussione Andrea Orlando, Vice segretario del Pd, Graziano Del Rio, Presidente del Gruppo Pd alla Camera, Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, Vincenzo Colla, Vice ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

