Arrivano i Sex Toys iper-tecnologici, la vibrazione è su misura (Di giovedì 9 gennaio 2020) Desiderio sessuale a portata di smarthphone. Gli ultimi gioiellini creati da alcune start-up ed esposti per la prima volta al Ces di Las Vegas, la più importante fiera tecnologica al mondo, sono alcuni oggetti "iper-connessi" da testare sotto le coperte, da soli, in coppia o anche a distanza. Una gara a chi offre di più, in tema di ricerca del piacere su misura. Il presidente di Mystery Vibe, Soumyadip Rakshit: "Potete scaricare delle vibrazioni differenti e là dove la cosa si fa interessante, potete creare il vostro modello di vibrazioni, quello che piace solo a voi e nessun altro può conoscere". Con mini-vibratori a forma di cono gelato, palline vaginali e vibromassaggiatori di design, l'industria dei sex Toys - il cui valore stimato per il 2024 è di 40 miliardi di dollari - dopo tante chiacchiere e polemiche ha fatto il suo ingresso al Ces 2020. La direttrice di educazione ... Leggi la notizia su ilfogliettone

