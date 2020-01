Arrestato nel Torinese pericoloso latitante internazionale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Valentina Dardari Aleksejs Rustanovs nel 2016 aveva ucciso Martin Kok, blogger e scrittore olandese. Il giornalista aveva pubblicato i nomi di alcuni criminali Nella giornata di ieri, martedì 7 gennaio, i carabinieri hanno Arrestato Aleksejs Rustanovs, un pericoloso latitante internazionale. Il 29enne è accusato di aver ucciso nel 2016 Martin Kok, giornalista olandese che aveva pubblicato i nomi di alcuni criminali. Arrestato in un albergo L’uomo, residente in Lettonia e conosciuto con il nome di Christopher Hughs, è stato stanato mentre si trovava in un albergo di San Mauro Torinese, comune in provincia di Torino. La sua cattura è stata resa possibile in seguito al controllo del registro dei clienti dell’hotel. Il 29enne era destinatario di un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità scozzesi. Tra i vari reati commessi dall’uomo, ritenuto a capo di una ... Leggi la notizia su ilgiornale

