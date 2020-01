Antonella Mosetti, la foto senza veli è da svenire. E scattano gli applausi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Antonella Mosetti sa bene come alzare la temperatura in rete. L’ex stellina di Non è la Rai oggi 44enne ma con un fisico sempre al top trova sempre il modo di stuzzicare i suoi follower di Instagram e con una delle ultime foto apparse sul suo profilo c’è riuscita ancora una volta. Antonella ha debuttato in tv nel lontano 1993, a Non è la Rai appunto, e all’epoca era davvero una bellezza acqua e sapone. Nel 2016 ha partecipato come concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip insieme a sua figlia Asia, avuta durante il breve matrimonio con Alessandro Nuccetelli, e oggi continua a stupire con foto estremamente sexy pubblicate sui suoi canali social. Solo su Instagram conta oltre 500mila seguaci, tutti in delirio per le sue pose hot e le mise succinte che mostrano il suo corpo statuario. (Continua dopo la foto) Certo, che negli anni Antonella Mosetti sia ricorsa a qualche ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

claudiog70a2013 : Antonella Mosetti si mostra senza veli: la foto manda in tilt Instagram - zazoomnews : Antonella Mosetti e Aldo Montano la verità sulla rottura: ‘stavo impazzendo’ - #Antonella #Mosetti #Montano… -