Antonella Mosetti e Aldo Montano, la verità sulla rottura: ‘stavo impazzendo’ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Antonella Mosetti e Aldo Montano sono stati insieme per circa sei anni. Belli, giovani e complici avevano incantato le pagine della cronaca rosa con un amore travolgente e di equilibri difficili. Lei showgirl e mamma a tempo pieno, lui campione olimpionico di scherma. La loro rottura è avvenuta nel 2012 e entrambi hanno preso strade diverse. Ma qual’è il vero motivo della loro separazione? L’addio tra Antonella Mosetti e Aldo Montano Antonella aveva annunciato la fine della sua tormentata storia d’amore con Aldo attraverso il proprio profilo Twitter. In prima persona, l’ex ballerina di Non è la Rai con parole molto sofferte affermò la sua separazione. Spiegando poi nei dettagli cosa realmente è accaduto nel salotto di Barbara D’Urso, a Domenica Live. La Mosetti ha spiegato che dopo aver riflettuto per tanto tempo, ha chiesto al suo ex se tra di loro ci fosse ... Leggi la notizia su kontrokultura

