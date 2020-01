Antonella Elia: età, fidanzato, Instagram, chi è (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Vociferata e desiderata dal pubblico, Antonella Elia è stata ufficializzata tra le concorrenti del Grande Fratello Vip. La conduttrice e showgirl ha già partecipato, in passato, anche all'Isola dei Famosi ed è stata, in alcune puntate, opinionista del programma "La repubblica delle donne" con Piero Chiambretti, su Rete 4. Ecco qualche curiosità e informazione su di lei.Col suo carattere schietto, la Elia ha ammesso al settimanale Chi che la decisione di partecipare al reality show è stato dettato dal ritorno economico "altro che per mettermi alla prova (ride)". Sugli altri inquilini ammette di provare simpatia per Adriana Volpe, "Fabio Testi è un mito, Cucuzza è colto e intelligente, la Alberti una signora, Zequila che lavoro fa?".Antonella Elia: età, fidanzato, Instagram, chi è 08 gennaio 2020 14:59. Leggi la notizia su blogo

TweetNotizie : GF Vip, da Antonella Elia a Cucuzza, da Salvo a Fernanda Lessa: ecco chi va al reality - Agimegitalia : #GrandeFratelloVip : al via la quarta edizione del #reality, la vittoria di #AntonellaElia si gioca a 7,00… - antoniomaione13 : @ahoy_boy98 Quindi Antonella Elia, Barbara Alberti, Testi, Adriana, Rita rusic e la Miss entrano venerdì -