Anticipazioni Un posto al sole del 8 Gennaio: ecco cosa accadrà nella prossima puntata di Un posto al sole in onda oggi, mercoledì 8 Gennaio 2019, su RaiTre dalle ore 20.45! ecco dove eravamo rimasti: Viviana si trova ancora nel b&b di Serena e la tensione con Filippo è alle stelle. I due hanno avuto una tresca durante un soggiorno breve alla Canarie e teme che questa cosa possa venire allo scoperto. Ovviamente Serena è ignara di tutto ma incomincia ad avere dei sospetti vendendo la tensione di Filippo nei riguardi della Carlino. In tutto questo interviene Roberto che prova a comprare il silenzio di Viviana, peggiorando però così la situazione. Alla fine Filippo confesserà il tradimento? Intanto al Caffè Vulcano ci sono grandi ritorni in vista. Silvia ed Arianna, infatti, hanno deciso di offrire a Patrizio l'opportunità di lavorare

