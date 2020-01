Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 8 Gennaio: ecco cosa accadrà (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di mercoledì 8 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Francisca è convinta che Esteban Fraile sia innocente. Fernando, invece, convinto del contrario, si accorda con il Leal per fare fuori il rivale. Nello scontro a fuoco, Fraile muore, mentre il sindaco di Puente Viejo è gravemente ferito. Il Mesia, soccorre il suo alleato. Intanto, Cifuentes perlustra il luogo della sparatoria e trova un biglietto in cui il defunto Esteban ammette di essere il responsabile degli attentati. Secondo il dottor Zabaleta, Elsa finalmente è fuori pericolo. Lei e Isaac possono iniziare a progettare insieme il loro futuro come hanno sempre sognato. Anticipazioni Il Segreto di oggi mercoledì 8 ... Leggi la notizia su velvetgossip

exodusdragons : Il Segreto anticipazioni 9 gennaio 2020: Raimundo sulle tracce del colpevole all’insaputa di Francisca - Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 9 gennaio 2020: Raimundo sulle tracce del colpevole all'insaputa di Francisca) Playhitmu… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 9 gennaio 2020: Raimundo sulle tracce del colpevole all'insaputa di Francisca… -