Angelica Preziosi: chi è, età, La Pupa e il Secchione, Instagram (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È ufficialmente iniziato il format La Pupa e il Secchione, condotto da Paolo Ruffini. Con il programma inizia anche la curiosità verso il cast e oggi vogliamo parlare di Angelica Preziosi, Pupa mozzafiato dagli occhi di ghiaccio. Angelica, che fa coppia con il Secchione Raffaele Mazzoni, ha fatto breccia sia nel cuore del suo intellettuale personale sia nel pubblico, che non ha potuto fare a meno di notare il suo fascino. Chi è e quanti anni ha Angelica Preziosi? Classe 1992, Angelica Preziosi ha 27 anni ed è una fotomodella molto apprezzata. Nata a Roma, abita a Trastevere ma vola da una città all’altra per realizzare diversi shooting. Tra i suoi trascorsi più interessanti ci sono le prime pagine di giornali di spicco come quella di Madame Figarò Japan: lì posò come testimonial per nientemeno che Gucci. Il vero sogno di Angelica, però, è sfondare nel mondo dello spettacolo. E La ... Leggi la notizia su cronacasocial

