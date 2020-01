Amplify Glass, la prima pellicola protettiva antibatterica per gli schermi degli smartphone (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli schermi degli smartphone, assieme alle maniglie delle porte e alle tastiere dei bancomat, sono come forse saprete tra gli oggetti meno puliti, nel senso che ospitano veri e propri covi di germi e batteri, tra cui alcuni molto pericolosi come l’escherichia coli e vari tipi di stafilococchi. Per questo al CES di Las Vegas Otterbox ha presentato Amplify Glass, una speciale pellicola per lo schermo dello smartphone che alle tipiche caratteristiche di protezione ne affianca una davvero innovativa e, al momento, unica: la capacità di abbattere la carica batterica. Sviluppata in collaborazione con Corning, famosa azienda realizzatrice dei vetri di protezione Corning Gorilla Glass, Otterbox Amplify Glass utilizza una miscela agli ioni d’argento in grado di eliminare fino al 99% dei germi e batteri più comuni. Una soluzione assai efficace a quanto pare, visto che ha meritato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

