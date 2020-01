Ambiente, le foto che incantano i visitatori dell’Oasi di Persano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSerre (Sa) – Due lontre che giocano nell’acqua cristallina del fiume Sele che attraversa l’Oasi naturale del Wwf di Persano, nel territorio compreso tra i comuni di Serre e Campagna. È quanto racchiuso nello scatto dell’ambientalista e membro dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele e Tanagro-Monti Eremita Marzano, Francesco Pecoraro, che giunto all’oasi per effettuare dei sopralluoghi, si è imbattuto in uno spettacolo unico nel suo genere: la presenza di ben due lontre che indica lo stato di massima salubrità dell’acqua e dell’Ambiente. L’oasi infatti, sorge in un’area paludosa creatasi grazie alla presenza di un’antica diga sul fiume Sele che veicola parte dell’acqua nell’area umida dell’Oasi e che negli anni, ha favorito la nidificazione degli uccelli migratori tanto da diventare il simbolo della biodiversità vegetale e animale della Valle del ... Leggi la notizia su anteprima24

maponi : RT @ValComm: #Smog, Italia prima in Europa per morti da biossido azoto - Inquinamento - via @Agenzia_Ansa E la foto, guarda caso, è di #To… - paolorm2012 : RT @ValComm: #Smog, Italia prima in Europa per morti da biossido azoto - Inquinamento - via @Agenzia_Ansa E la foto, guarda caso, è di #To… - ValComm : #Smog, Italia prima in Europa per morti da biossido azoto - Inquinamento - via @Agenzia_Ansa E la foto, guarda cas… -