Amanda Knox festeggia l'addio al nubilato tra musica, circo e cabaret (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Manca solo un mese alle nozze e Amanda Knox fa il conto alla rovescia. La ragazza di Seattle, assolta dall’accusa di aver partecipato all’omicidio di Meredith Kercher, ha festeggiato sorridente il suo addio al nubilato, con indosso a fascia di futura sposa. Visualizza questo post su InstagramI have seen in the flesh proof that Wonder and Spirit and Beauty are not just ideas. You my dear deserve to be celebrated.Un post condiviso da Taigé Lauren (@taigelauren) in data: 18 Dic 2019 alle ore 10:59 PST“Mi sento così amata”, ha scritto raccontando la sorpresa che le amiche hanno preparato per lei. Per l’occasione, i festeggiamenti si sono tenuti nel Teatro ZinZanni di Seattle, tra circo, cabaret e magia. “Meriti di essere celebrata”, dice un’amica nella didascalia dello scatto della futura sposa di fronte al locale.Amanda Knox ... Leggi la notizia su huffingtonpost

giuliog : RT @HuffPostItalia: Amanda Knox festeggia l'addio al nubilato tra musica, circo e cabaret - HuffPostItalia : Amanda Knox festeggia l'addio al nubilato tra musica, circo e cabaret - ilmessaggeroit : Amanda Knox festeggia l'addio al nubilato: le foto sui social in vista delle nozze -