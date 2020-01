Amadeus, si mette male: "boicottaggio di Sanremo", la rivolta incrociata per Rula Jebreal e Rita Pavone (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La pezza mezza dalla Rai dopo il pasticcio su Rula Jebreal non spegne "l'incendio" Sanremo. La presenza al Festival di quella "pericolosa sovranista" di Rita Pavone, infatti, ha scatenato non solo gli insulti del cosiddetto popolo di Twitter, tutto o quasi spostato a sinistra. Leggi anche: "Come un Leggi la notizia su liberoquotidiano

umbo70 : RT @UmbertoNew: Eccovi l'artefice unico della presenza di #RulaJebreal a #Sanremo2020: ??#LucioPresta (agente sia della #Jebreal che di #Am… - kariuki74 : RT @UmbertoNew: Eccovi l'artefice unico della presenza di #RulaJebreal a #Sanremo2020: ??#LucioPresta (agente sia della #Jebreal che di #Am… - dopiot : RT @UmbertoNew: Eccovi l'artefice unico della presenza di #RulaJebreal a #Sanremo2020: ??#LucioPresta (agente sia della #Jebreal che di #Am… -