Ama: dal 23 al 29 dicembre Tmb Rocca Cencia ha accolto 7.348 tonnellate indifferenziati (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – Ama, d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, “ha assicurato anche durante le festivita’ natalizie il pieno funzionamento del proprio ciclo impiantistico. Le unita’ addette agli impianti, infatti, hanno lavorato senza soluzione di continuita’, compresi i giorni di Natale e Santo Stefano, garantendo tutte le attivita’ di ricezione e trattamento dei materiali”. “Nello specifico, nel periodo compreso tra il 23 e il 29 dicembre, l’impianto TMB di Rocca Cencia (l’unico pubblico dallo stop per incendio dell’omologo impianto di proprieta’ del Salario) ha accolto complessivamente, per le lavorazioni in proprio e/o trasferenza, 7.348 tonnellate di rifiuti urbani residui”. “Nelle giornate in oggetto hanno lavorato, in turnazione, fino a 55 addetti al giorno. Nello stesso periodo i due TMB di ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : #Ama: 13.000 tonnellate di #immondizia raccolte dal 23 al 27 dicembre: Roma – Ama, d’intesa… - lonhesly : @queenofthestorm ma vab questo è ovvio tommy ama grace dal primo momento e niente mai cambierà per lui ?? - OfficialPive : @GenoaCFC @DavideNicolaOff Poi ci sono soggetti come #PreziosiVattene che la rimuovono tutti i giorni mancando di r… -