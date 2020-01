AliExpress vuole sfidare Amazon in Europa a partire da Italia e Spagna (Di mercoledì 8 gennaio 2020) AliExpress, la piattaforma del colosso cinese dello shopping online Alibaba, punta all’Europa per sfidare l'americana Amazon, la rivale numero uno dell’e-commerce. L’obiettivo di Alibaba è raddoppiare la base utenti a 2 miliardi nel 2036. L'articolo AliExpress vuole sfidare Amazon in Europa a partire da Italia e Spagna proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

carrotsocks : @Syndrome_Harry su aliexpress !!! non ho mai comprato lì ma una mia amica e ha comprato delle cover fake uguali a q… -