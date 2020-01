Alfonso Signorini vita privata | La relazione con il potente politico: chi è (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alfonso Signorini, promosso alla conduzione del Grande Fratello, l’uomo che scava in profondità nelle vite degli altri, è in realtà riservatissimo a proposito della propria. Signorini, chi è il suo ex compagno Signorini, che compirà 56 anni ad aprile, è giornalista professionista da sempre. Ma nonostante il suo lungo passato da cronista impegnato, è stato … L'articolo Alfonso Signorini vita privata La relazione con il potente politico: chi è proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

gossipblogit : GF Vip 2020, Alfonso Signorini: 'Opinionisti? Giulia De Lellis e Georgina Rodriguez mi avevano detto di sì' - MusicTvOfficial : #GrandeFratelloVip 4: conduce @alfosignorini, opinionisti @WandaNara e @pupoghinazzi ???? IL CAST… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip 2020, al via l’edizione condotta da Alfonso Signorini: ecco il cast -