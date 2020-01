Aida Yespica a Rivelo: ancora lontana da suo figlio a causa del passaporto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’avevamo lasciata prima di Natale in lacrime nello studio di Verissimo, la ritroviamo adesso su Real Time per un’altra intervista ma le cose non sono cambiate. Aida Yespica è ancora lontana da suo figlio: non può raggiungerlo a causa dei problemi con il suo passaporto e nel corso della puntata di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia, spiega qual è l’attuale situazione. Il 25 dicembre Aida ha postato una foto in compagnia di suo figlio che probabilmente era in Italia con suo padre e ha avuto modo di passare del tempo anche con lei. “Io e mio figlio non viviamo più assieme; ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto ‘Mamma voglio venire con te’. Lui ora vive in America.. Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio…” ha raccontato Aida Yespica a Lorella Boccia ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

