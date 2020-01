Agende settimanali 2020: le migliori tascabili, personalizzate, a 18 mesi, da stampare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È iniziato un nuovo e questo vuol dire solo una cosa: inauguriamo una nuova agenda settimanale. In molti fanno affidamento sulle Agende settimanali per tenere sotto controllo i propri impegni, le ricorrenze importanti o gli appuntamenti presi. Potremmo facilmente tenere gli appunti sul nostro smartphone, ma il fascino della carta stampata rimane intatto e per molti risulta più funzionale scrivere manualmente i propri appunti con carta e penna, rispetto a scriverli semplicemente sul proprio cellulare. Per scegliere una nuova agenda settimanale, bisogna tenere conto anche delle proprie esigenze. Molte Agende partono dal settembre dell’anno precedente, infatti è importante decidere fra un’agenda a 12 mesi ed un’agenda a 18 mesi. In alcune Agende è dedicata una pagina per ogni giorno, poi ovviamente ce ne sono di diverse grandezze, ma è preferibile optare per i formati più piccoli, come ... Leggi la notizia su correttainformazione

