Adesso sappiamo perché è stato cancellato il revival di Beverly Hills 90210 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) C’era molta attesa, quest’estate, per il revival di Beverly Hills 90210. Conclusosi nel 2000, il teen drama era ritornato con degli episodi speciali a distanza di quasi 20 anni. L’occasione era abbastanza unica, in effetti, in quanto si erano riuniti tutti i protagonisti principali presenti fin dalla primissima stagione: Jason Priestley (Brandon), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Zack), Gabrielle Carteris (Andrea), Brian Austin Green (David) e Tori Spelling (Donna). Anche se la scomparsa prematura dell’attore Luke Perry, interprete del ribelle Dylan, aveva minato il clima di festosa celebrazione, la reunion era attesa con impazienza dai fan nostalgici, anche se poi gli ascolti non si sono rivelati eccezionali. Dopo la messa in onda dei sei episodi inizialmente previsti negli Stati Uniti, infatti, l’emittente americana Fox aveva annunciato di non voler continuare con quella ... Leggi la notizia su wired

