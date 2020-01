Adele sempre più magra, adesso è davvero irriconoscibile ma in vacanza sembra felice (Foto) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Adele torna sui social e ancora una volta le sue foto scatenano la polemica: la cantante è dimagrita ulteriormente, così tanto magra da essere davvero irriconoscibile. Molti infatti non sono sicuri che la ragazza dal fisico esile sia proprio lei, invece sì è Adele in vacanza ad Anguilla. Alcune foto pubblicate su TMZ mostrano l’artista bella e sorridente ma la sua bellezza da un po’ di tempo è diversa. Per lungo tempo è stata criticata e attaccata perché troppo in carne, oggi c’è chi le fa i complimenti per la sua nuova immagine, chi non smette di criticare e chi ha paura che non stia bene. Non manca chi pensa che la sua immagine sia adesso quella di una donna non in ottima salute, insomma difficile davvero accontentare tutti. Adele era meravigliosa prima e lo è anche oggi con tanti chili in meno. Le sue ultime foto alla festa di compleanno di Drake mostravano già il forte dimagrimento, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

adelestancati : RT @paolaxmi: @adelestancati Adele sempre bravissima! ?????? - paolaxmi : @adelestancati Adele sempre bravissima! ?????? - anwsteele : adele me mata sempre -