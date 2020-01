Accadde oggi: l’8 gennaio 1324 Marco Polo muore a Venezia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il mercante Veneziano Marco Polo compie il primo viaggio in Oriente arrivando fino a Pechino assieme al padre Niccolò e allo zio Matteo: viaggiò a lungo in Asia percorrendo la Via della seta e attraversando tutto il continente fino a raggiungere la Cina. Al suo ritorno, dopo 27 anni, viene catturato dai Genovesi nella battaglia di Curzola. Imprigionato, detta a Rustichello da Pisa le sue memorie (prima note come “Divisiment dou monde” e poi come “Il Milione”). muore settantenne l’8 gennaio del 1324 a Venezia.L'articolo Accadde oggi: l’8 gennaio 1324 Marco Polo muore a Venezia Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

