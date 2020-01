A Milano per lavoro, Zia Flavia food’n boobs: “La sera torno a casa e sono sola” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Quando vieni a Napoli piangi due volte: quando arrivi e quando riparti“, ma per chi a Napoli ci è nato è ancora peggio. Lo dimostra esplicitamente il post pubblicato dalla bella Flavia Corrado, conosciuta da tutti come “Zia Flavia food’n boobs“. La nota blogger partenopea conta oltre 88mila followers su instagram, dove non nasconde la sua passione per il cibo ma soprattutto non teme mostrarsi con la sua sensualità. “Zia Flavia” ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a emigrare a Milano, città in cui – spiega – si sente sola. Ecco lo sfogo pubblicato su Facebook: “Io veramente vorrei rispondere a tutti quelli che ogni volta mi dicono: “ma se non ti piace Milano, perché non torni a Napoli?” Ma avete le nucelle di Natale in testa? Lo sapete che per vivere c’è bisogno di denaro? ... Leggi la notizia su anteprima24

