9-1-1: Connie Britton verso il ritorno nella serie, il futuro del franchise e i crossover con Lone Star (Di mercoledì 8 gennaio 2020) 9-1-1: Connie Britton in trattative per tornare in alcuni episodi della terza stagione. Il futuro del franchise di 9-1-1 e i crossover con lo spinoff 9-1-1: Lone Star Ieri a Los Angeles sono iniziati i TCA Press Tour, un evento dedicato alla stampa americana in cui i canali televisivi rivelano i loro progetti per il futuro prossimo e presentano le nuove serie che stanno per debuttare. Ieri era il turno di FOX che ha anche organizzato un panel di 9-1-1 per presentare lo spinoff Lone Star con Rob Lowe e per parlare in generale del nuovo franchise, un successo inaspettato. Tra le prime notizie che emergono dal panel c’è quella che Connie Britton è vicina a tornare in 9-1-1 durante gli ultimi episodi della terza stagione. L’attrice, come sapete, ha interpretato il personaggio di Abby, un’operatrice del 911, che ha lasciato la serie nel finale della prima stagione perchè ... Leggi la notizia su dituttounpop

