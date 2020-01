2019 o 1919? Come sono simili gli anni prima dei Venti, tra fascismo e populismo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Se i primi Venti anni del secolo hanno avuto Come protagonista la crisi dello Stato liberale, il decennio che sta per iniziare porta con sé l’interrogativo sul possibile riscatto delle istituzioni democratiche e ciò passa attraverso il bivio fra tribù e comunità”. Quando ho letto queste righe di apertura dell’editoriale della Stampa, in prima il 29 dicembre, ho avuto una sorta di vertigine temporale: di quale secolo parlava il direttore Molinari? Del XXI, Come stava effettivamente scritto, o di quello prima, del XX di ferro e di fuoco? Di quello che abbiamo quasi tutto, incerto, davanti, o di quello che abbiamo drammaticamente alle spalle? In effetti, a ben pensarci, l’analogia tra i due ’19 è forte. Tutti e due, non c’è dubbio, anni di “crisi dello Stato”: dello Stato liberale allora, di quello liberal-democratico oggi. Tutti e due anni di turbolenza dopo sconquassi globali ... Leggi la notizia su tpi

ngin35 : RT @Bitter2424: @1919__2019 Ahahaaha ahahaaha ahahaaha - Bitter2424 : @1919__2019 Ahahaaha ahahaaha ahahaaha - mario_iacone : @ricpuglisi Scioccante come a una ventina di pagine, almeno, si possa sostituire 1919,1920,1921 ecc con 2018 e 2019! -