19enne precipita dal terzo piano, ricoverato in gravi condizioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Teramo - O.A. un giovane di 19anni, la notte scorsa è precipitato p, per cause da determinare, dal terzo piano della sua abitazione, il giovane dopo il volo di circa 12 metri ha impattato l'asfalto sottostante rimanendo gravemente ferito. Dopo l'allarme è scattato intorno alle 1.30 sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trovato il giovane ancora cosciente, ma con fratture in diverse parti del corpo e dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato presso il nosocomio cittadino, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto dell'incidente sono sopraggiunti anche i carabinieri di Teramo, che hanno subito avviato le indagini per stabilire la dinamica dei fatti. leggi tutto Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

