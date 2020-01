Woven City, la città del futuro iper-tecnologica progettata da Toyota – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Toyota non vuole più essere solo un produttore di automobili – l’azienda giapponese vuole anche costruire le città in cui circolano i suoi veicoli. L’azienda ha annunciato il suo ambizioso piano per sviluppare Woven City, un prototipo di municipalità “intelligente” ai piedi del monte Fuji in Giappone, al Consumer Electronics Show di lunedì. Parlandone come l’opportunità di una vita, il presidente della Toyota Akio Toyoda ha detto che Woven City sarà un laboratorio vivente dove le tecnologie del futuro – dai veicoli autonomi ai sensori per la casa intelligente e alla robotica – potranno essere testate e incorporate nella vita quotidiana. “Alcuni di voi si chiedono: ‘Questo tizio ha perso la testa? È una versione giapponese di Willy Wonka?”. Ha dichiarato Toyoda durante il suo discorso di apertura. “Forse, ma credo ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

giannidalpozzo : Il Ceo di Totota presenta al #Ces2020 la città del futuro, una città che verrà costruita per davvero ai piedi del m… - HDblog : RT @HDblog: Toyota Woven City, la città del futuro al CES 2020 - GiorgioPStream : CES 2020: Woven City è la città del futuro secondo Toyota -