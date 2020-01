Words are stone, la campagna online contro l’hate speech: cinque video per riflettere sulle situazioni di razzismo quotidiano. Il bar (Di martedì 7 gennaio 2020) cinque brevi video di poco più di un minuto che raccontano cinque situazioni di razzismo quotidiano. E un invito: fare attenzione ai pensieri e alle parole. È la nuova campagna di comunicazione online Words are stones, cioè letteralmente “Le parole sono pietre”, promossa dall’Associazione di promozione sociale, Lunaria, in collaborazione con Antigone (Grecia), SOS Racisme (Spagna), Grenzelos (Autria), Adice (Francia) e Kisa (Cipro). L’idea è quella di sensibilizzare sull’hate speech, cioè il linguaggio d’odio ormai legittimato sia nel dibattito politico che pubblico. Il progetto, si legge nel comunicato stampa, ha infatti mosso i suoi primi passi, a partire dall’analisi dei discorsi offensivi o minacciosi pronunciati o diffusi pubblicamente attraverso la rete, nei comizi elettorali, nelle manifestazioni pubbliche, nei materiali di propaganda ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

