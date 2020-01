Wanda Nara senza limiti sotto la doccia: temperatura alle stelle (Di martedì 7 gennaio 2020) Wanda Nara non riesce a non stupire. La showgirl, in attesa di riprendere il via con Tika Tika e la nuova edizione del Grande Fratello Vip che la vedrà al fianco di Alfonso Signorini, posa in bikini. Forme esplosive e sensualità alle stelle con lato b in bella mostra sotto la doccia. Pochi minuti e lo scatto ha fatto il giro della rete con i follower in estasi. Tutto mentre Mauro Icardi suda a Parigi con la maglia del Psg. Proprio il suo rapporto con Mauro Icardi è stata al centro delle chiacchiere nei giorni scorsi. Wanda Nara, accusata di seguire il calciatore argentino per interesse, ha confessato di aver intrapreso la relazione con il suo attuale compagno quando era già una donna ricca ed affermata smentendo, definitivamente, le illazioni sulla natura dei suoi veri sentimenti per Icardi. I due, che sono ripetutamente finiti nel mirino degli hater per la vita lussuosa che conducono e ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

