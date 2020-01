Volley, Preolimpico europeo 2020: calendario 7 gennaio. Programma, orari e tv (Di martedì 7 gennaio 2020) Oggi lunedì 7 dicembre andrà in scena la terza giornata del torneo Preolimpico europeo 2020. A Berlino otto tra le nazionali più importanti del vecchio continente si contendono l’unico pass per la rassegna a cinque cerchi. Non c’è l’Italia che ha già conquistato la qualificazione per le olimpiadi di Tokyo 2020. Ad aprire il Programma odierno la super sfida tra Olanda-Bulgaria. I ragazzi di Silvano Prandi hanno compiuto una vera e propria impresa battendo al tie-break la Francia e a questo punto si candidano alla conquista del pass a cinque cerchi. Alle ore 17.00 andrà in scena la gara tra grandi deluse. Belgio-Repubblica Ceca sono ancora ferme a zero punto e giocano per onor di firma visto che sono di fatto escluse dalla corsa al prossimo turno, a meno di una combinazione di risultati incredibile che potrebbe vedere la nazionale ceca in gara. Germania-Slovenia potrebbe determinare la ... Leggi la notizia su oasport

