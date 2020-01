Volley, Preolimpico 2020: la Bulgaria stende l’Olanda 3-0. Il Belgio supera al tie-break la Repubblica Ceca (Di martedì 7 gennaio 2020) Nessun problema nella prima gara di giornata nel torneo Preolimpico di Volley in corso di svolgimento a Berlino per la Bulgaria. I ragazzi di Silvano Prandi si sono sbarazzati con un netto 3-0 (25-19, 25-16, 25-15) dell’Olanda. Sugli scudi Tsvetan Sokolov autore a fine gara di 13 punti. In doppia cifra anche i compagni Martin Atanasov e Todor Skrimov entrambi hanno messo a referto 10 punti. Top scorer dell’incontro il giocatore probabilmente più atteso Nimir Abdel-Aziz autore di 15 punti. Match praticamente a senso unico con l’Olanda rimasta in gara solo nella fase iniziale del primo set. L’allungo della Bulgaria è arrivato abbastanza presto con il parziale di quattro a zero che ha fissato il punteggio sul 13-8. Nonostante una timida reazione dei ragazzi di Roberto Piazza la nazionale bulgara ha continuato ad attaccare con forza e precisione salendo fino al ... Leggi la notizia su oasport

