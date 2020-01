Volley femminile, Preolimpico 2020: la Germania travolge la Turchia. Polonia e Olanda esordio ok (Di martedì 7 gennaio 2020) Arriva subito, in apertura, la prima sorpresa del torneo Preolimpico di Apeldoorn che aprirà le porte del torneo femminile di Volley di Tokyo 2020 alla squadra vincitrice. Una sorpresa firmata dalla Germania che supera 3-1 la Turchia di Giovanni Guidetti e mette già una delle squadre favorite per l’accesso all’Olimpiade spalle al muro per la conquista di un posto in semifinale, dove le turche rischiano di trovare un ostacolo durissimo come potrebbe essere l’Olanda padrona di casa e altra favorita per il successo finale. Partenza choc per le turche che sbagliano tutto nel primo parziale, vanno sotto nettamente (16-9 e 21-11) con la ragazzina prodigio Karakurt in costante difficoltà in attacco e la ex fiorentina (attualmente in forza alle cinesi dello Shanghai) Lippmann e la monzese Orthmann a fare il bello e il cattivo tempo per il 25-15 Germania. Nel secondo set la ... Leggi la notizia su oasport

