"Voglio raddoppiare i voti di Forza Italia. E diventarne il sultano" (Di martedì 7 gennaio 2020) "Il mio obiettivo è raddoppiare i voti che ad oggi sono attribuiti a FI, e contribuire alla vittoria: in quel caso, il governo avrebbe i giorni contati”. In un'intervista al Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi, deputato, sindaco di Sutri, prosindaco di Urbino, presidente del Mart di Rovereto, della Fondazione Canova, di Ferrara Arte e di molto altro ancora, interpreta così il suo ruolo di capolista di Forza Italia nella competizione elettorale emiliano-romagnola del prossimo 26 gennaio, che lui stesso considera “una sfida importante” in una campagna “breve ma intensa” Soprattutto per raddoppiare i voti “non solo sul piano regionale, ma nazionale” perché, ragiona Sgarbi, “con una FI al10%, sulla linea di FdI, la coalizione supererebbe il 50%” e a quel punto “potrei candidarmi alla leadership”, aggiunge, visto che “Silvio ha la sua età” e “il voto a lui è commemorativo” chiosa. ... Leggi la notizia su agi

