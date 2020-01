Vittoria Ceretti, nuovo furto a Milano svaligiato appartamento della modella (Di martedì 7 gennaio 2020) furto nell’appartamento della modella Vittoria Ceretti, oltre 80 mila euro il bottino portato via Un altro furto ingente è stato messo a segno a Milano. Dopo il furto nel Quadrilatero della moda ad un imprenditore ed a Taylor Mega, un altro furto è stato perpetrato in un appartamento di lusso. Probabilmente i ladri fanno parte di una banda di professionisti che ha agito approfittando dell’assenza dei proprietari partiti per le festività. Ad essere presa di mira è stata la top model Vittoria Ceretti, originaria di Brescia. Il suo appartamento è stato svaligiato durante la notte dai ladri che si sono introdotti mentre la 21enne era assente. L’appartamento della modella si trova in pieno centro storico e la modella avrebbe scoperto di essere stata derubata venerdì. Vittoria Ceretti derubata di gioielli e abiti firmati La banda ha rubato abiti firmati e gioielli per un totale di oltre 80 ... Leggi la notizia su kontrokultura

