Viterbo, incidente sulla statale 675 Umbro Laziale: macchina si ribalta, cinque feriti (Di martedì 7 gennaio 2020) Due macchine si sono scontrate ieri sulla statale Umbro Laziale per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto nei pressi di Viterbo e ha visto coinvolte due vetture: sono cinque le persone rimaste ferite e portate in ospedale, alcune viaggiavano su un auto che si è ribaltata. Fortunatamente sembra che nessuna sia in pericolo di vita. Leggi la notizia su roma.fanpage

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Viterbo, incidente tra due auto sulla statale Umbro Laziale: 5 feriti - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Viterbo, incidente tra due auto sulla statale Umbro Laziale: 5 feriti - SkyTG24 : Viterbo, incidente tra due auto sulla statale Umbro Laziale: 5 feriti -