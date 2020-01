Violeta Mangrinan contro Nicole Mazzocato: la frecciatina social (Di martedì 7 gennaio 2020) Violeta Mangrinan ha scritto qualche messaggio sui social con chiare frecciatine a Nicole Mazzocato, ex fidanzata del suo compagno Fabio Colloricchio. Uomini e Donne: è guerra tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato Gli appassionati di Uomini e Donne conoscono bene la coppia formata da Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. Lui, da corteggiatore di Teresa Cilia, è diventato tronista e ha deciso di iniziare una storia con Nicole. Dopo un percorso molto conflittuale in cui lui non si fidava di lei, anche la loro relazione ha avuto dei momenti di forte crisi. Dopo la convivenza a Roma hanno deciso di separarsi per poi riprendersi e lasciarsi di nuovo. La terapia di coppia, voluta fortemente dall’ex corteggiatrice, non ha salvato il rapporto. Fabio e Nicole non erano più innamorati, semplicemente. Quando Fabio ha partecipato a Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola), ... Leggi la notizia su kontrokultura

