Violenza sugli animali: denunciato un uomo a Cagliari (Di martedì 7 gennaio 2020) Ha ucciso il proprio cane a bastonate in un impeto di rabbia. L’episodio di Violenza sugli animali risale al pomeriggio di sabato 4 gennaio, quando l’animale è stato ritrovato esanime dalla proprietaria, una Cagliaritana. È stata lei stessa a dare l’allarme chiedendo l’intervento della Polizia. La Squadra Volante si è quindi recata nell’abitazione dove la donna vive con il figlio, un 21enne già noto alle forze dell’ordine che è stato denunciato a piede libero. Violenza sugli animali: chihuahua ucciso Al loro arrivo gli agenti hanno trovato il piccolo cagnolino esanime avvolto in una federa da cuscino. La donna, ancora sconvolta per l’accaduto, ha quindi raccontato l’accaduto ai poliziotti: quel pomeriggio il cane aveva iniziato ad abbaiare scatenando le ire del figlio. Il giovane in un primo momento gli ha dato dei biscotti per calmarlo, ... Leggi la notizia su notizie

