VIDEO – Rienzi accusa: “Costiera scompare per colpa dei politici” (Di martedì 7 gennaio 2020) Carlo Rienzi, fondatore e segretario nazionale Codacons, è certo: la Costiera amalfitana scomparirà nell’arco di dieci anni. “La nostra convinzione – dice – è basata sullo storico delle impressionanti frane degli ultimi dieci anni. Una lunga sequenza di drammatici smottamenti alla quale la politica e le istituzioni non hanno messo argine. Per colpa certamente dei soldi spesi male e per i quali chiediamo l’intervento della magistratura. Mi auguro che i sindaci dei Comuni danneggiati condividano questa nostra posizione. Amche perché la popolazione deve saper scegliere tra chi tutela il territorio e chi, invece, preferisce essere amico di questo o di quel politico. Il processo di scomparsa della Costiera è inarrestabile perché nessun amministratore lo arresta investendo i soldi laddove serve”. VIDEO – Rienzi accusa: “Costiera ... Leggi la notizia su ladenuncia

