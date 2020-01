Video/ Bologna Fiorentina, 1-1,: highlights e gol, Orsolini beffa i viola, Serie A, (Di martedì 7 gennaio 2020) Video Bologna Fiorentina, risultato finale 1-1,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Dall'Ara per la 18giornata della Serie A. Leggi la notizia su ilsussidiario

matteosalvinimi : Che bello cominciare la giornata dell’Epifania in mezzo a tanta gente sorridente. Vi abbraccio da Lugo di Romagna… - matteosalvinimi : Grazie agli amici di Lugo di Romagna per la splendida serata e anche per questa torta, fantastica! Riparto da qui p… - eziomauro : 'Vergognati, è festa dei bambini': coppia di bolognesi contro Salvini alla Befana del Poliziotto -