VIDEO ATP Cup 2020, Fognini-Isner: highlights e sintesi della partita. Il ligure sconfigge il gigante americano (Di martedì 7 gennaio 2020) Fabio Fognini vince per la prima volta in singolare in quest’edizione d’apertura di ATP Cup. Il ligure, infatti, batte John Isner per 6-4 7-6(5), giocando una partita di grande valore contro uno degli avversari per lui più pericolosi, e per tipologia anche più sofferti. Il miglior Fognini si era visto finora solo nel primo set contro Daniil Medvedev, in un match poi girato nettamente a favore del russo. Due giorni fa, invece, era stato Casper Ruud a costringerlo a un severo KO. Per il numero 2 d’Italia si prospetta ora una buona marcia di avvicinamento verso gli Australian Open, in cui è arrivato per due volte agli ottavi di finale. A Melbourne ci sarà grande attesa per il suo rendimento su quella che rimane una delle sue superfici non preferite, benché sia aumentata nel tempo la sua competitività lontano dall’amata terra rossa. highlights Fognini-Isner 1° set: ... Leggi la notizia su oasport

