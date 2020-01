Vi racconto la guerriglia satirica di Charlie Hebdo e dei suoi vignettisti apostoli di libertà (Di martedì 7 gennaio 2020) Illustrazione di Emanuele Fucecchi La satira è sempre guerriglia di confine. La sua missione quotidiana è compiere scorrerie lungo la linea di frontiera tra consenso e potere. Ma anche tra sacro e profano, perché il potere si ritaglia sempre un recinto clericale. Se la satira è vera, indicare che il re è nudo non è mai indolore. Il mio mestiere di illustratore mi baluginò come vocazione molto precoce di fronte ai numeri speciali de Il Male, quelli sul crollo del parlamento o sull’arresto di Tognazzi come capo delle Brigate Rosse. La sensazione di visitare una trincea leggendo il giornale, colorato, clandestino, urticante, era nettissima. Lo Stato stava davvero per crollare, le strade erano piene di morti ammazzati, scegliere un attore comico per parodiare tanta efferatezza era davvero “rivoltante”. E nel rovescio della realtà che offriva si aveva la sensazione di aver guadagnato un ... Leggi la notizia su tpi

